О нас
Report Georgia
Аудио новости

Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал в интервью YouTube-каналу Veritasium, угрозы человечеству после пандемии коронавируса.
Здоровье
8 февраля 2021 г. 04:44
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
Билл Гейтс

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал в интервью YouTube-каналу Veritasium, угрозы человечеству после пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, одна из них - изменение климата", - сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.

По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.

Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", - добавил Гейтс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
Сегодня начинается онлайн-регистрация для желающих вакцинироваться
5 февраля 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi