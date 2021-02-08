Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал в интервью YouTube-каналу Veritasium, угрозы человечеству после пандемии коронавируса.

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал в интервью YouTube-каналу Veritasium, угрозы человечеству после пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, одна из них - изменение климата", - сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.

По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.

Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", - добавил Гейтс.