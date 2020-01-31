БГУ обнародовал заявление в отношении студента, которого доставили в больницу по подозрению на вирус - ОБНОВЛЕНО

Бакинский государственный университет (БГУ) распространил заявление в отношении студента, направленного в Клинический медицинский центр № 1 по подозрению на коронавирус.

Как сообщили Report в пресс-службе БГУ, Лиу Юша является студентом третьего курса исторического факультета университета.

"Лиу Юша вернулся из Китая в Азербайджан в середине января. У студента не было обнаружено никаких симптомов и признаков вируса".

Сообщается, что Лиу Юша был осмотрен в Клиническом медицинском центре, где не было обнаружено никаких симптомов и признаков вируса, однако он содержится в карантине по соображениям безопасности.

"Многие иностранные студенты учатся в Бакинском государственном университете. Администрация университета всегда относится к ним с заботой и вниманием".

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Доставленный в Клинический медицинский центр №1 по подозрению на коронавирус обучающийся в Бакинском государственном университете студент из Китая выписан.

Как сообщает Report, у студента, который прошел медицинское обследование, не было диагностировано какого-либо вируса.

В Клинический медицинский центр №1 также обратился мужчина, приехавший в Азербайджан из Красноярского края России, который жаловался на кашель.

На всякий случай, у него взяли анализы и отправили в лабораторию. После получения ответов, его выпишут.