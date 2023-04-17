Бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов опасен для больных гемофилией

Бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов опасен для больных гемофилией.

Бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов опасен для больных гемофилией.

Как передает Report, об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава, гематолог Шахла Шабанова.

Гемофилия является общим наследственным нарушением свертываемости крови, вызванным недостатком фактора свертывания крови VIII или IX. Частоту и тяжесть кровотечений определяет степень дефицита фактора.

Есть два вида гемофилии: гемофилия A – наиболее распространенный вид заболевания, который вызывается дефицитом фактора свертывания крови VIII; и гемофилия B, вызываемая дефицитом фактора свертывания крови IX.

При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства. Кровоизлияние в глубоких тканях и суставах обычно развивается в течение нескольких часов после травмы.

В случае легкой гемофилии сильное кровотечение может возникать при хирургическом вмешательстве или удалении зуба.

В первую очередь больные гемофилией должны максимально оберегать себя от травм. Во время длительных поездок им следует брать с собой дорожную аптечку, которая содержит лекарства и медицинские средства, необходимые для оказания первой помощи.

Следует знать, что бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов (Аспирин и др) опасен для больных гемофилией, поскольку они замедляют тромбоцитарную функцию. Также следует избегать внутримышечных инъекций.

"Стоматологические аспекты гемофилии составляют актуальную проблему современной медицины в связи с высокой интенсивностью поражения органов и тканей полости рта у таких больных, реальным риском развития осложнений во время стоматологических вмешательств. Поэтому стоматологи должны быть заранее проинформированы о проблеме и лечащий врач должен оценить текущее состояние пациента", - отметила Ш. Шабанова.

Отметим, ежегодно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии.