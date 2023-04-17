Бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов опасен для больных гемофилией.
Как передает Report, об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава, гематолог Шахла Шабанова.
Гемофилия является общим наследственным нарушением свертываемости крови, вызванным недостатком фактора свертывания крови VIII или IX. Частоту и тяжесть кровотечений определяет степень дефицита фактора.
Есть два вида гемофилии: гемофилия A – наиболее распространенный вид заболевания, который вызывается дефицитом фактора свертывания крови VIII; и гемофилия B, вызываемая дефицитом фактора свертывания крови IX.
При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства. Кровоизлияние в глубоких тканях и суставах обычно развивается в течение нескольких часов после травмы.
В случае легкой гемофилии сильное кровотечение может возникать при хирургическом вмешательстве или удалении зуба.
В первую очередь больные гемофилией должны максимально оберегать себя от травм. Во время длительных поездок им следует брать с собой дорожную аптечку, которая содержит лекарства и медицинские средства, необходимые для оказания первой помощи.
Следует знать, что бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов (Аспирин и др) опасен для больных гемофилией, поскольку они замедляют тромбоцитарную функцию. Также следует избегать внутримышечных инъекций.
"Стоматологические аспекты гемофилии составляют актуальную проблему современной медицины в связи с высокой интенсивностью поражения органов и тканей полости рта у таких больных, реальным риском развития осложнений во время стоматологических вмешательств. Поэтому стоматологи должны быть заранее проинформированы о проблеме и лечащий врач должен оценить текущее состояние пациента", - отметила Ш. Шабанова.
Отметим, ежегодно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии.