Беларусь и Азербайджан создадут совместное фармацевтическое предприятие

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Фармацевтический завод будем совместным с Азербайджаном проектом, в рамках которого мы хотим поделиться ответственностью с азербайджанской стороной.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на 23-й Азербайджанской международной выставке "Здравоохранение" в Баку.

"Это будем совместное предприятие. Мы хотим в этой части поделиться ответственностью с азербайджанской стороной. Я думаю, что государственно-инвестиционный фонд Азербайджана будет участвовать в этом проекте. Мы прекрасно понимаем, что мы должны привозить не только готовые лекарственные формы, но и Азербайджан настроен на развитие собственного производства", - заявил В.Малашко.

По его словам, в рамках двусторонних встреч белорусская и азербайджанская стороны пока обсудили вопросы круга лиц, которые будут участвовать в данном проекте.