Беларусь готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере лечения детского церебрального паралича

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Беларусь и Азербайджан тесно сотрудничают в обмене опытом в сфере здравоохранения

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко журналистам на 23-й Азербайджанской международной выставке "Здравоохранение" в Баку.

"У нас состоялись хорошие и интенсивные встречи на уровне министерств здравоохранения, экономики, медицинских вузов", - заявил В.Малашко.

По его словам, в частности, стороны обсуждали ход реализации соглашений между министерствами республик, связанных с трансфертом медицинских технологий в азербайджанские клиники.

По словам В.Малашко, уровень здравоохранения шагнул достаточно серьезно в Азербайджане.

"Но в мире сегодня существуют технологии, где мы чуть-чуть идем вперед. К примеру, азербайджанские коллеги нас просят поделиться опытом в области экстрокорпорального оплодотворения. Буквально вчера мы обсуждали вопрос хирургического лечения детей с детским церебральным параличом и многие другие вопросы", - заявил В.Малашко.

Он также указал, что на сегодняшний день более 40 азербайджанских студентов проходят обучения в медицинских вузах Беларуси.

"Каждый республиканский научно-практический медицинский центр в Беларуси сегодня имеет возможность и лицензию пригласить себе на стажировку врача и поделиться всеми теми технологиями, которые мы владеем", - добавил министр.