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Бакинский медиа-центр снял видеоролик в поддержку врачей - ВИДЕО

​Бакинский медиа-центр снял видеоролик в поддержку врачей - ВИДЕО

Бакинский медиа-центр подготовил новый видеоролик в поддержку азербайджанских врачей, борющихся с коронавирусом.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что основная тяжесть в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая в настоящее время является проблемой номер один в мире, падает на плечи работников здравоохранения.

Самоотверженные азербайджанские врачи в период пандемии, рискуя своими жизнями, лечат зараженных вирусом людей. 

Бакинский медиа-центр при поддержке Министерства культуры совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы подготовил видеоролик, посвященный героям в белых халатах.

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