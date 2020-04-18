​Бакинский медиа-центр снял видеоролик в поддержку врачей - ВИДЕО

Бакинский медиа-центр подготовил новый видеоролик в поддержку азербайджанских врачей, борющихся с коронавирусом.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что основная тяжесть в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая в настоящее время является проблемой номер один в мире, падает на плечи работников здравоохранения.

Самоотверженные азербайджанские врачи в период пандемии, рискуя своими жизнями, лечат зараженных вирусом людей.

Бакинский медиа-центр при поддержке Министерства культуры совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы подготовил видеоролик, посвященный героям в белых халатах.