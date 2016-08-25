В Бакинском центре здоровья прокомментировали обвинения касательно прихода врача в больницу в нетрезвом состоянии - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ "Обвинения, распространенные в соцсети дочерью умершего в Бакинском центре здоровья больного Владимира Зотова Ириной Зотовой не соответствуют действительности. Мы думаем подать на нее в суд".

Об этом в заявлении Report сказал главврач Бакинского центра здоровья Хикмет Гасанов.

По его словам, все сказанные Ириной Зотовой слова - ложь: "Якобы, врач Эльчин Азизов присутствовал на операции будучи в нетрезвом состоянии. Такого не было. Она клевещет на врача и ответит за это. Эльчин Азизов грамотный врач. 90% операций в Бакинском центре здоровья проводит он. В течение года им было прооперированы множество пациентов и не было ни одного летального исхода".

Главврач сказал, что больной поступил в крайне тяжелом состоянии: "Мы заявили, что риск смерти составляет 99%. Он поступил к нам с инфарктом и мерцательной аритмией. Владимир Зотов дважды перенес инфаркт. На этот раз у него был инфаркт кишечника. В 21:00-21:30 у больного начались боли, тромб оторвался и закупорил кишечную артерию. На тот момент врач уже сдал смену и ушел. Как только ему позвонили, он тотчас же приехал из Шувялана на собственном автомобиле. Как он мог управлять автомобилем будучи в нетрезвом состоянии? В больнице установлены камеры, запечатлевшие то, как врач вошел в помещение, переоделся и спустился к больному по лестнице, хотя дочь больного пишет, что он спустился на лифте и его отвели, взяв под руку".

Хикмет Гасанов заявил, что несмотря не небольшие шансы, они все же рискнули и сделали все необходимое для спасения больного.

