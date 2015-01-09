Бакинская городская станция скорой помощи: Количество вызовов не отличалось от обычных дней

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "В Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) в утренние часы еще не поступало обращений в связи с падениями из-за обледенения дорог". Об этом сообщил Report заместитель главврача станции Октай Шахмалиев.

По его словам, вчера количество вызовов не отличалось от обычных дней: "Возможно, сегодня количество вызовов увеличится".

Отметим, что получение некоторыми людьми травм в связи с падениями из-за обледенения дорог не исключается.