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    Бакинская городская станция скорой помощи: Количество вызовов не отличалось от обычных дней

    Заместитель главврача: Возможно, сегодня количество вызовов увеличится

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "В Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) в утренние часы еще не поступало обращений в связи с падениями из-за обледенения дорог". Об этом сообщил Report заместитель главврача станции Октай Шахмалиев.

    По его словам, вчера количество вызовов не отличалось от обычных дней: "Возможно, сегодня количество вызовов увеличится".

    Отметим, что получение некоторыми людьми травм в связи с падениями из-за обледенения дорог не исключается.

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