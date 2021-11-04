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Байрамов: Страны должны усилить борьбу с пандемией

Байрамов: Страны должны усилить борьбу с пандемией Страны мира должны активировать усилия в борьбе с пандемией COVID-19 для решения этой глобальной проблемы.
Здоровье
4 ноября 2021 г. 13:54
Байрамов: Страны должны усилить борьбу с пандемией

Страны мира должны активировать усилия в борьбе с пандемией COVID-19 для решения этой глобальной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на панельном заседании "Новый мировой порядок после COVID-19" в рамках VIII Бакинского Глобального форума.

Он подчеркнул важность равного и справедливого распределения вакцин от COVID-19.

"Вакцины должны справедливо распределяться между странами. Азербайджан одним из первых выразил свое отношение к этому вопросу", - добавил Д. Байрамов.

Он напомнил, что президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял об этом в своих выступлениях в различных международных структурах.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM calls for more intensive fight against pandemic
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Biz vaksinlərin ədalətli paylanmasını təmin etməliyik"

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