Байрамов: Страны должны усилить борьбу с пандемией

Страны мира должны активировать усилия в борьбе с пандемией COVID-19 для решения этой глобальной проблемы.

Страны мира должны активировать усилия в борьбе с пандемией COVID-19 для решения этой глобальной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на панельном заседании "Новый мировой порядок после COVID-19" в рамках VIII Бакинского Глобального форума.

Он подчеркнул важность равного и справедливого распределения вакцин от COVID-19.

"Вакцины должны справедливо распределяться между странами. Азербайджан одним из первых выразил свое отношение к этому вопросу", - добавил Д. Байрамов.

Он напомнил, что президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял об этом в своих выступлениях в различных международных структурах.