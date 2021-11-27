Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса

Выявление в Африке новой разновидности коронавируса подчеркивает необходимость обеспечения вакциной население всех стран и приостановки прав интеллектуальной собственности на данные препараты.
По его словам, "новости об этой новой разновидности должны как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведем вакцинацию по всему миру". "Кроме того, я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, ответить на вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру", - отметил американский лидер.
"Я выступил в поддержку этого в апреле, сегодняшняя новость подчеркивает важность того, чтобы это было сделано быстро", - сказал американский лидер.