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Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса

Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса Выявление в Африке новой разновидности коронавируса подчеркивает необходимость обеспечения вакциной население всех стран и приостановки прав интеллектуальной собственности на данные препараты.
Здоровье
27 ноября 2021 г. 06:33
Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса
Джозеф Байден

Выявление в Африке новой разновидности коронавируса подчеркивает необходимость обеспечения вакциной население всех стран и приостановки прав интеллектуальной собственности на данные препараты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в пятницу.

По его словам, "новости об этой новой разновидности должны как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведем вакцинацию по всему миру". "Кроме того, я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, ответить на вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру", - отметил американский лидер.

"Я выступил в поддержку этого в апреле, сегодняшняя новость подчеркивает важность того, чтобы это было сделано быстро", - сказал американский лидер.

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