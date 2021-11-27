Байден призвал к вакцинации из-за выявления нового штамма коронавируса

Выявление в Африке новой разновидности коронавируса подчеркивает необходимость обеспечения вакциной население всех стран и приостановки прав интеллектуальной собственности на данные препараты.

Выявление в Африке новой разновидности коронавируса подчеркивает необходимость обеспечения вакциной население всех стран и приостановки прав интеллектуальной собственности на данные препараты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в пятницу.

По его словам, "новости об этой новой разновидности должны как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведем вакцинацию по всему миру". "Кроме того, я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, ответить на вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру", - отметил американский лидер.

"Я выступил в поддержку этого в апреле, сегодняшняя новость подчеркивает важность того, чтобы это было сделано быстро", - сказал американский лидер.