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Бахрам Багирзаде впервые заговорил об инфицировании коронавирусом

Бахрам Багирзаде впервые заговорил об инфицировании коронавирусом 14:30 Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, проходящий лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале, разместил публикацию на своей странице в Facebook, приправив ее фотографиями. Как сообщает Report, , напомнив знаменитую фразу Сократа, артис
Здравоохранение
27 июля 2020 г. 16:46
Бахрам Багирзаде впервые заговорил об инфицировании коронавирусом

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, проходящий лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале, разместил публикацию на своей странице в Facebook.

Как сообщает Report, , напомнив знаменитую фразу Сократа, он подчеркнул, что лишь три профессии от бога - учитель, судья и врач.

"В юности мне посчастливилось учиться у прекрасных преподавателей Азербайджана. Многие из них сыграли весомую роль в моей судьбе и стали моими друзьями. К счастью, мне не довелось иметь дело с судьями, но совершенно очевидно, какая ответственность лежит на их плечах. Что же касается медицины, то именно врачи помогают нам появиться на этот свет и стоят на страже нашего здоровья всю оставшуюся жизнь. Как и большинство людей, я периодически обращался к врачам, но лето 2020 года, когда я подхватил коронавирус, стало для меня настоящим испытанием, и если бы не врачи, я бы никогда не справился с этим...

Никаких слов не хватит, чтобы выразить признательность врачам, участвовавшим в моем лечении. Но все же самые искренние слова благодарности я хотел бы выразить руководству Центрального таможенного госпиталя, принявшего меня в критический момент и изо дня в день боровшемуся за мою жизнь! Бесконечно благодарен врачам больницы! На протяжении восьми часов они, облачившись в спецодежду, ведут лечение, консультируются по поводу тяжелобольных, принимают важные решения. Они наделены невероятным мужеством и глубокими знаниями. Они подвергают риску свои жизни, ведь вирус беспощаден ко всем.

Выражаю Вам глубокую признательность - врачи-реаниматологи, инфекционисты, кардиологи и физиотерапевты! Особой благодарности заслуживает младший медперсонал. Эти замечательные люди неотступно находятся возле пациентов и относятся к ним, как к своим родным и близким. Именно младший медперсонал несет на своих плечах груз всех врачебных предписаний. Все без исключения сотрудники Центрального таможенного госпиталя - подлинные герои!"

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Версия на азербайджанском языке ФотоBəhram Bağırzadə ilk dəfə koronavirusa yoluxması barədə danışdı

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