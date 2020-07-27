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Бахрам Багирзаде отпущен домой

Бахрам Багирзаде отпущен домой Заслуженный артист Бахрам Багирзаде завершил лечение в Центральном таможенном госпитале.
Здравоохранение
27 июля 2020 г. 18:05
Бахрам Багирзаде отпущен домой

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде завершил лечение в Центральном таможенном госпитале.

Как сообщает Report, результаты его теста на коронавирус оказались негативными.

После консилиума было принято решение отпустить Б.Багирзаде домой под амбулаторным контролем врача-инфекциониста.

В больнице заслуженного артиста встретили его друзья.

Напомним, что 13 июня заслуженный артист Бахрам Багирзаде поступил в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя. Артиста сразу же подключили к аппарату ECMO.

Отметим, что лечение Б.Багирзаде проходило под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBəhram Bağırzadə sağalaraq evə buraxılıb

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