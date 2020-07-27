Бахрам Багирзаде отпущен домой

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде завершил лечение в Центральном таможенном госпитале.

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде завершил лечение в Центральном таможенном госпитале.

Как сообщает Report, результаты его теста на коронавирус оказались негативными.

После консилиума было принято решение отпустить Б.Багирзаде домой под амбулаторным контролем врача-инфекциониста.

В больнице заслуженного артиста встретили его друзья.

Напомним, что 13 июня заслуженный артист Бахрам Багирзаде поступил в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя. Артиста сразу же подключили к аппарату ECMO.

Отметим, что лечение Б.Багирзаде проходило под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.