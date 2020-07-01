Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ЭКМО

"Как вы знаете, лечение подключенного к аппарату ЭКМО Бахрама Багирзаде продолжалось 17 дней. Поскольку период использования аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели и после этого времени есть вероятность возникновения осложнений, вчера вечером было принято решение об отключении больного от аппарата ЭКМО".

Об этом Report сообщил начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов.

Он отметил, что в настоящее время при помощи аппарата искусственной вентиляции легких другие органы обеспечиваются кислородом:

"Нас радуют позитивные изменения в рентгеновских снимках легких, наблюдаемые в течение последней недели. С помощью лекарств Бахрам Багирзаде введен в состояние глубокой комы, пока не планируется его выведение из этого состояния. Если в течение 3-5 дней его легкие будут в состоянии снабжать весь организм кислородом, и наблюдаемая до сих пор положнительная динамика сохранится, тогда можно планировать вывести его из комы и отключить от аппарата ИВЛ. Но что-то предсказать заранее невозможно. Отзывы реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов и других соответствующих специалистов обнадеживающие. Проведенные на настоящий момент действия могут считаться успехом, но возможность дальнейшей деятельности легких покажет время".

Напомним, что заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.