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Бахрам Багирзаде находится в сознании

Бахрам Багирзаде находится в сознании Заслуженный артист Бахрам Багирзаде отключен от аппарата ИВЛ
Здравоохранение
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2 июля 2020 г. 12:29
Бахрам Багирзаде находится в сознании

"Заслуженный артист Бахрам Багирзаде отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, он находится в сознании".

Об этом Report сказала жена заслуженного артиста Шахла Багирзаде.

Отметим, что Б.Багирзаде был отключен от устройства ЭКМО два дня назад, поскольку период использования аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели и после этого времени есть вероятность возникновения осложнений.

Напомним, что заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadə süni nəfəs aparatından ayılıb və şüuru açıq vəziyyətdədir

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