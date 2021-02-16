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"Азеригаз" проводит акцию по сдаче крови

"Азеригаз" проводит акцию по сдаче крови С сегодняшнего дня в Производственном объединении "Азеригаз" начались донорские дни с целью сдачи крови детям, страдающим от талассемии
Здоровье
16 февраля 2021 г. 21:32
Азеригаз проводит акцию по сдаче крови

С сегодняшнего дня в Производственном объединении "Азеригаз" начались донорские дни с целью сдачи крови детям, страдающим от талассемии.

Как сообщили Report в "Азеригаз", в первый день в акции приняли участие гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев и 97 сотрудников Аппарата управления, а также Бакинского регионального департамента продажи газа.

В ближайшие дни к благотворительной акции присоединятся сотрудники Бакинского регионального департамента по эксплуатации газа , ремонтно-строительного управления, складского хозяйства и Управления по эксплуатации газа города Сумгайыт.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”da qanvermə aksiyası keçirilir

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