"Азеригаз" проводит акцию по сдаче крови

С сегодняшнего дня в Производственном объединении "Азеригаз" начались донорские дни с целью сдачи крови детям, страдающим от талассемии

С сегодняшнего дня в Производственном объединении "Азеригаз" начались донорские дни с целью сдачи крови детям, страдающим от талассемии.

Как сообщили Report в "Азеригаз", в первый день в акции приняли участие гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев и 97 сотрудников Аппарата управления, а также Бакинского регионального департамента продажи газа.

В ближайшие дни к благотворительной акции присоединятся сотрудники Бакинского регионального департамента по эксплуатации газа , ремонтно-строительного управления, складского хозяйства и Управления по эксплуатации газа города Сумгайыт.