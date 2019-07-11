 Наверх

Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане следует скорее перейти на систему обязательного медицинского страхования

Азербайджану надо скорее перейти на систему обязательного медстрахован

"В связи с применением системы обязательного медицинского страхования будет усовершенствовано законодательство, внесены соответствующие изменения".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на церемонии закрытия твиннинг-проекта "Содействие внедрению системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

Он отметил, что в Азербайджане необходимо как можно скорее переходить на систему обязательного медицинского страхования: "Для этого предпринимаются все шаги. Изучена система обязательного медицинского страхования развитых стран мира. Уровень медицинского обслуживания в стране повысится после перехода на эту систему".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!