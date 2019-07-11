Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане следует скорее перейти на систему обязательного медицинского страхования

"В связи с применением системы обязательного медицинского страхования будет усовершенствовано законодательство, внесены соответствующие изменения".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на церемонии закрытия твиннинг-проекта "Содействие внедрению системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

Он отметил, что в Азербайджане необходимо как можно скорее переходить на систему обязательного медицинского страхования: "Для этого предпринимаются все шаги. Изучена система обязательного медицинского страхования развитых стран мира. Уровень медицинского обслуживания в стране повысится после перехода на эту систему".