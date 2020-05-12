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Мамедъяров: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией COVID-19

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией в мире

Эльмар Мамедъяров

"Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире. Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом в размере 10 млн долларов США. Азербайджан также оказывает финансовую и материальную помощь отдельным странам".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на заседании глав МИД стран Содружества независимых государств (СНГ), проходящем в формате видеоконференции.

"Хотел бы также довести до вашего внимания информацию о предпринимаемых Азербайджаном оперативных и упредительных шагах для предотвращения распространения коронавируса внутри страны. В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. Так, в феврале при Кабинете министров Азербайджана был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Азербайджанской Республики. С начала марта в стране поэтапно был приостановлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С середины марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с конца марта – специальный карантинный режим.

Сегодня правительство Азербайджана предпринимает все необходимые меры для успешного преодоления возникших беспрецедентных трудностей. Все ресурсы государства мобилизованы и эффективно внедряются в достижении поставленных целей", - отметил Э.Мамедъяров.

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