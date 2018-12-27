Спасший жизнь пассажира в самолете азербайджанский врач принят в общество "Улыбающийся врач"

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Старший преподаватель кафедры микробиологии и имуннологии Азербайджанского медицинского университета Джамиля Талыбова получила благодарственное письмо от руководства "Турецких авиалиний".

Как сообщили Report в АМУ, она была принята в члены общества "Улыбающийся врач" компании "Турецкие авиалинии".

Так, впредь Дж.Талыбова при использовании услуг национального авиаперевозчика Турции, при необходимости, может осуществлять на самолете деятельность как врач. Причиной этому послужило то, что она оказала 27 декабря помощь пассажиру, состояние которого ухудшилось по пути из Баку в Стамбул на авиарейсе "Турецких авиалиний".

Спустя два дня после происшествия на адрес электронной почты Дж.Талыбовой поступило письмо от компании "Турецкие авиалинии". В письме выражалась благодарность от имени авиакомпании и сообщалось, что ее приняли в члены общества "Улыбающийся врач". Кроме того, ей подарили 5 тысяч миль бесплатного полета.