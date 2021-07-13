Азербайджанский ученый: Вариант "дельта" не такой смертельный, как считают

"Если изучать последние научные статистические данные из Великобритании, то можно увидеть важные показатели. Там смертельность варианта "дельта" упала еще ниже и сейчас по сравнению с вариантом "альфа" со смертностью 1,9% показатель варианта "дельта" сост

"Если изучать последние научные статистические данные из Великобритании, то можно увидеть важные показатели. Там смертельность варианта "дельта" упала еще ниже и сейчас по сравнению с вариантом "альфа" со смертностью 1,9% показатель варианта "дельта" составляет 0,2%. Так, можем точно сказать, что сегодня нет никаких научных доказательств, что вариант "дельта" более смертельный, чем предыдущие варианты вируса".

Этими мыслями с Report поделился председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

Ученый сказал, что в Израиле и Сингапуре более 95% новых заражений это вариант "дельта": "За счет вакцин mRNA процент смертности очень низок. Вариант "дельта" преимущественно распространен среди невакцинированных или не прошедшие полную вакцинацию. Снижение показателя смертности в последних данных из Великобритании связана с распространением варианта "дельта" преимущественно среди молодежи, где смертность встречается довольно редко".

Н.Абдуллаев отметил, что интересная картина вырисовывается при изучении статистики в Великобритании, когда сравнивается случаи инфицирования в период с августа 2020 года по март 2021 года с показателями заражения начиная с апреля по настоящее время:

"С августа 2020-го по март 2021 года число смертей на каждые 1 000 человек составляли 18, а госпитализированных – 81 человек, с апреля 2021 года по настоящее время число смертей на каждые 1 000 человек составляет 4, госпитализированных 45 человек. Кроме того, в Великобритании снизился и коэффициент вторичного заражения вариантом "дельта" и сегодня аналогичен с вариантом "альфа".