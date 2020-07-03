Азербайджанский ученый о витамине D при лечении COVID-19

Научно доказано, что витамин D не помогает при воспалении легких и у детей

Азербайджанский ученый прокомментировал распространившуюся информацию о якобы эффективности использования витамина D в лечении коронавирусной инфекции.

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев в интервью Report отметил, что особое внимание следует уделять вопросу правильного использования витамина D.

Он напомнил, что из-за отсутствия непосредственного лекарственного средства и вакцины от коронавируса сейчас возникает необходимость в укреплении иммунитета: "По этой причине иногда в качестве метода лечения людям рекомендуются препараты, укрепляющие иммунитет, и даже различные витамины. В некоторых научных исследованиях мы все еще наблюдаем снижение годового количества простудных заболеваний после приема витамина D. Подобные случаи чаще наблюдаются у пациентов с серьезным дефицитом витамина D. Поэтому людям, у которых нет дефицита витамина D, не рекомендуется принимать этот витамин в качестве добавки".

Азербайджанский ученый отметил, что небольшой дефицит витамина D может нормализоваться и после проведения времени под солнечными лучами, и в результате правильного питания: "Люди, не страдающие от дефицита витамина D, не получат никакой пользы от его дополнительного приема, наоборот, они могут столкнуться с негативными последствиями для организма. Большинство людей, страдающих дефицитом витамина D, обычно пожилые люди, которые нуждаются в особой заботе и в то же время имеют хроническое заболевание. Для них затруднен ежедневный прием солнечных ванн, поэтому им рекомендуется дополнительно принимать витамин D".

"Конкретно в случае с COVID-19 мы можем сказать, что науке уже известно несколько серьезных факторов риска, однако дефицит витаминов все еще не входит в число этих факторов. Конечно, среди пациентов с факторами риска могут быть больные с дефицитом витамина D, но уже научно доказано, что дефицит этого витамина не является фактором, напрямую вызывающим тяжелое течение болезни или смерть. В то же время, научно доказано, что витамин D не помогает при воспалении легких и у детей", - сказал Н.Абдуллаев.

Доктор медицинских наук считает, что при лечении пациентов в домашних условиях следует учитывать приведенные им факты: "Именно эти научные факты должны быть учтены и соблюдены для достижения эффективного результата в лечении пациентов. Возможно, в некоторых странах пациентам рекомендуют прием витамина D, так как у них очень мало солнечных дней. Но это не значит, что данный витамин защищает людей от вируса COVID-19 или может быть применен и в Азербайджане, изобилующем солнечными днями. Врачам хорошо известно, что гипервитаминоз витамина D, то есть его избыток, может быть намного опаснее недостатка витамина D и привести к очень тяжелым последствиям".