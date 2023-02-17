Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше

"Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим в городе Кахраманмараше".

"Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в городе Кахраманмараше".

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report рассказала психолог Академии психологии Азербайджана Сабина Джабраилова, которая в составе группы азербайджанских добровольцев отправилась в район землетрясения.

Джабраилова отметила, что азербайджанские волонтеры с большим энтузиазмом поддерживают пострадавших от землетрясения: "Я добровольно приехала в Кахраманмараш в качестве психолога. Мы оказываем помощь людям, пострадавшим от землетрясения, оказываем психологическую помощь детям, проводим групповые игры. Мы беседуем со взрослыми, чтобы снизить их психологическое напряжение".

Она отметила, что Академия психологии Азербайджана начала проводить бесплатную терапию пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции: "Наше государство предпринимает все необходимые шаги. Мы также используем все свои возможности. Помощь пострадавшим от землетрясения будут оказывать профессиональные психологи академии".