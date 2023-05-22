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Азербайджанский министр выступил на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения

Азербайджанский министр выступил на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Здоровье
22 мая 2023 г. 14:24
Азербайджанский министр выступил на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщает Report, Теймур Мусаев подчеркнул, что для стран-членов Движения неприсоединения важным вопросом является обеспечение доступа к медицинским услугам для каждого человека.

Он отметил, что Движение неприсоединения готово сотрудничать с ВОЗ для управления последствиями пандемии SARS-COV-2 в долгосрочной перспективе. Движение сыграло важную роль в усилении глобальных усилий по преодолению последствий пандемии.

Теймур Мусаев выразил надежду на солидарность государств, участвующих в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в определении приоритетов эффективных мер в области здравоохранения, чтобы быть более подготовленными к будущим пандемиям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının iclasında bəyanat səsləndirib

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