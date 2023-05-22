Азербайджанский министр выступил на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщает Report, Теймур Мусаев подчеркнул, что для стран-членов Движения неприсоединения важным вопросом является обеспечение доступа к медицинским услугам для каждого человека.

Он отметил, что Движение неприсоединения готово сотрудничать с ВОЗ для управления последствиями пандемии SARS-COV-2 в долгосрочной перспективе. Движение сыграло важную роль в усилении глобальных усилий по преодолению последствий пандемии.

Теймур Мусаев выразил надежду на солидарность государств, участвующих в 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в определении приоритетов эффективных мер в области здравоохранения, чтобы быть более подготовленными к будущим пандемиям.