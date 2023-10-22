Азербайджанские врачи провели в Ханкенди первую хирургическую операцию

Азербайджанские врачи провели в медицинском учреждении города Ханкенди первую хирургическую операцию.

Азербайджанские врачи провели в медицинском учреждении города Ханкенди первую хирургическую операцию.

Как передает Report , об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Так, 18.10.2023 около 14:10 в медицинское учреждение города Ханкенди обратился гражданин Азербайджана, 1999 года рождения, с жалобами на острые боли в животе, тошноту и недомогание.

Врачи провели необходимые обследования, у пациента диагностировали острый аппендицит и было принято решение провести операцию.

Пациенту успешно провели аппендэктомию (хирургическая операция по удалению аппендикса - ред.). Сотрудник полиции Тагизаде Ататюрк Салим оглу, состояние которого после операции было оценено как удовлетворительное, уже выписан домой на амбулаторное лечение.

Операцию провел врач-хирург Вели Халилов при помощи врача-анестезиолога-реаниматолога Рамина Ахмедова, медсестер Айнур Мустафаевой, Гюльсум Гасановой и медбрата Арзумана Мамедова.