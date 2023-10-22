О нас

Азербайджанские врачи провели в Ханкенди первую хирургическую операцию

Азербайджанские врачи провели в Ханкенди первую хирургическую операцию Азербайджанские врачи провели в медицинском учреждении города Ханкенди первую хирургическую операцию.
Здоровье
22 октября 2023 г. 16:58
Азербайджанские врачи провели в Ханкенди первую хирургическую операцию

Азербайджанские врачи провели в медицинском учреждении города Ханкенди первую хирургическую операцию.

Как передает Report, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Так, 18.10.2023 около 14:10 в медицинское учреждение города Ханкенди обратился гражданин Азербайджана, 1999 года рождения, с жалобами на острые боли в животе, тошноту и недомогание.

Врачи провели необходимые обследования, у пациента диагностировали острый аппендицит и было принято решение провести операцию.

Пациенту успешно провели аппендэктомию (хирургическая операция по удалению аппендикса - ред.). Сотрудник полиции Тагизаде Ататюрк Салим оглу, состояние которого после операции было оценено как удовлетворительное, уже выписан домой на амбулаторное лечение.

Операцию провел врач-хирург Вели Халилов при помощи врача-анестезиолога-реаниматолога Рамина Ахмедова, медсестер Айнур Мустафаевой, Гюльсум Гасановой и медбрата Арзумана Мамедова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı həkimlər Xankəndidəki tibb müəssisəsində ilk cərrahi əməliyyatı icra ediblər

Самое читаемое

Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН
22 октября 2023 г. 07:14
В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены
В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены
16 октября 2023 г. 08:56
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
16 октября 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi