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Азербайджанские предприниматели не смогут импортировать продтовары без соответствующего разрешения

Азербайджанские предприниматели не смогут импортировать продтовары без соответствующего разрешения Со следующего года предприниматели не смогут ввозить в Азербайджан продовольственные товары определенной категории без соответствующего разрешения.
Здоровье
24 ноября 2023 г. 11:43
Азербайджанские предприниматели не смогут импортировать продтовары без соответствующего разрешения

Со следующего года предприниматели не смогут ввозить в Азербайджан продовольственные товары определенной категории без соответствующего разрешения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности (AQTA).

Отмечено, что согласно закону "О продовольственной безопасности", для ввоза в страну продуктов, относящихся к группе продуктов с высоким уровнем пищевого риска, предприятия, занимающиеся их производством и переработкой, должны быть утверждены в AQTA. Уполномоченные сотрудники агентства регулярно проводят встречи с представителями различных компаний, занимающихся импортом в Азербайджан товаров данной категории из иностранных государств. Им предоставляют подробную информацию о мерах, принимаемых в Азербайджане в вопросе импорта продуктов питания и кормов с высоким уровнем пищевого риска.

Однако, несмотря на неоднократные уведомления, в том числе посредством СМИ, в агентство до сих пор не поступили заявки от некоторых зарубежных предприятий для дальнейшего утверждения. В связи с этим AQTA в очередной раз предупреждает предпринимателей, что ввоз в страну продуктов питания с высоким уровнем пищевого риска с предприятий, чьи заявки не были представлены в агентство до 1 января 2024 года, не будет разрешен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana təsdiqdən keçməyən xarici qida obyektlərindən qida məhsullarının idxalı qadağan olunacaq

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