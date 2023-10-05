Азербайджанские и узбекские врачи проводят совместные операции

В Узбекистане продолжается Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Узбекистане продолжается узбеко-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, мероприятие организовано совместно министерствами здравоохранения Узбекистана и Азербайджана, при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В рамках узбеко-азербайджанской декады здравоохранения 14 высококвалифицированных врачей-специалистов из Азербайджана вместе с узбекскими коллегами проводят медицинские обследования, а также различные хирургические операции с использованием современного медицинского оборудования в Ташкенте и различных регионах Узбекистана.

Хирургические операции проводятся по направлениям неонатальная малоинвазивная хирургия, детская хирургия, трансплантология, малоинвазивная лапароскопическая и гистероскопическая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, офтальмология, а также сложные реконструктивные операции.

Следует отметить, что в Ташкенте, в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях Узбекистана уже проведены успешные операции по детской хирургии и трансплантологии.

В то же время в Сырдарьинской и Бухарской областях проведены офтальмологические процедуры и операции по микрохирургии глаза, в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях – травматологические и ортопедические операции. В Наманганской и Хорезмской областях врачи из Азербайджана и Узбекистана провели онкологические и радиологические операции.

Узбеко-азербайджанская декада здравоохранения широко освещается крупными медиа-ресурсами Узбекистана.

В рамках декады здравоохранения, которая продолжится до 11 октября, планируется провести свыше 100 совместных хирургических операций.