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Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок

Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок.
Здоровье
3 мая 2023 г. 18:37
Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок

Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности (AQTA).

Отмечено, что в рамках мероприятий агентством разработан и успешно выполнен план мониторинга продуктов рыболовства и водного культивирования на рыбоводных предприятиях в 2022 году. После анализа результатов мониторинга Директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии Азербайджан был включен в перечень третьих стран или их регионов, которым разрешен ввоз в Европейский союз продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. Таким образом, в Азербайджане появилась возможность экспортировать в страны ЕС икру, произведенную на предприятиях, функционирующих в соответствии с требованиями Европейского Союза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kürüsü Avropa bazarına ixrac olunacaq

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