Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок

Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок.

Азербайджанская икра будет экспортироваться на европейский рынок.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности (AQTA).

Отмечено, что в рамках мероприятий агентством разработан и успешно выполнен план мониторинга продуктов рыболовства и водного культивирования на рыбоводных предприятиях в 2022 году. После анализа результатов мониторинга Директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии Азербайджан был включен в перечень третьих стран или их регионов, которым разрешен ввоз в Европейский союз продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. Таким образом, в Азербайджане появилась возможность экспортировать в страны ЕС икру, произведенную на предприятиях, функционирующих в соответствии с требованиями Европейского Союза.