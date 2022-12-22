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Азербайджан ограничил ввоз мяса курицы из ряда областей четырех стран

Азербайджан ограничил ввоз мяса курицы из ряда областей четырех стран В Азербайджан ограничен ввоз мяса курицы и куриной продукции из ряда областей четырех стран.
Здоровье
22 декабря 2022 г. 12:47
Азербайджан ограничил ввоз мяса курицы из ряда областей четырех стран

В Азербайджан ограничен ввоз мяса курицы и куриной продукции из ряда областей четырех стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА).

Сообщается, что согласно официальной информации Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), в американских штатах Айова и Миссури, землях Тюрингия и Саксония в Германии, административной территориальной единице Венгрии Хайду-Бихар и Среднечешском крае Чехии выявлен высокопатогенный птичий грипп.

В целях усиления контрольных мер в Государственный таможенный комитет Азербайджана подано обращение принимать соответствующие меры в отношении транспортных средств, въезжающих в страну или проезжающих транзитом из штатов Айова и Миссури (США), земель Тюрингия и Саксония (Германия), административной территориальной единицы Хайду-Бихар (Венгрия) и Среднечешского края (Чехия).

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Версия на азербайджанском языке Dörd ölkənin bəzi vilayətlərindən Azərbaycana quş əti gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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