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Азербайджан запретил ввоз продукции 5 иранских и 4 белорусских компаний

Азербайджан запретил ввоз продукции 5 иранских и 4 белорусских компаний Азербайджан наложил запрет на ввоз в страну продукции пяти иранских и четырех белорусских компаний.
Здоровье
4 апреля 2023 г. 17:48
Азербайджан запретил ввоз продукции 5 иранских и 4 белорусских компаний

Азербайджан наложил запрет на ввоз в страну продукции пяти иранских и четырех белорусских компаний.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве по продбезопасности (AQTA).

Сотрудники агентства провели фитосанитарный осмотр импортируемых из Ирана апельсинов и продовольственного картофеля из Беларуси. Взятые образцы были переданы в соответствующие лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности.

По результатам проведенной экспертизы в 63 случаях в импортированных из Ирана апельсинах был обнаружен вирус тристезы цитрусовых, а в импортированном из Беларуси картофеле – в 44 случаях бактерии кольцевой гнили и в 1 случае бактерии бурой гнили картофеля.

Агентство приняло решение о временном запрете на ввоз продукции иранских и белорусских экспортеров в Азербайджан с 5 апреля.

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Версия на азербайджанском языке İranın 5, Belarusun isə 4 şirkətinin Azərbaycana məhsul gətirməsinə qadağa qoyulub

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