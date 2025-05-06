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Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса

Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Здоровье
6 мая 2025 г. 15:08
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса

Азербайджан ограничил импорт помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности (АПБА).

Согласно информации, вирус был обнаружен экспертами агентства в ходе лабораторных анализов в 11 партиях помидоров, ввезенных из Туркменистана.

"Вирус поражает в основном такие культуры как томаты, баклажаны, перец, табак. В зависимости от степени заражения, он может приводить к потерям урожая помидоров на 30-70%. Вирус снижает товарное качество и срок хранения продукции, распространяется через посадочный материал, различные части растений, в том числе плоды. Способность к механическому распространению вызывает риск заражения вирусом более обширных территорий", - подчеркнули в АПБА.

В агентстве подчеркнули, что учитывая риски, было принято решение вывезти зараженные партии продукции за пределы таможенной территории Азербайджана либо уничтожить.

Кроме того, введен временный запрет на импорт помидоров из Туркменистана. В компетентные органы Туркменистана направлено уведомительное письмо о необходимости оздоровительных мероприятий в хозяйствах, где был обнаружен вирус.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistandan Azərbaycana pomidor idxalına məhdudiyyət qoyulub

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