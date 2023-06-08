Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран

Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран.

Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В целях защиты от распространения на территории страны птичьего гриппа введен запрет на ввоз птицеводческой продукции из Израиля, Нижегородской области РФ, аргентинской провинции Энтре-Риос и провинций Напо, Пастаса, Морона-Сантьяго, Каньяр Эквадора, где зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий или проезжающих транзитом через эти страны.