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Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран

Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран.
Здоровье
8 июня 2023 г. 12:23
Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран

Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и мяса птицы из некоторых стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В целях защиты от распространения на территории страны птичьего гриппа введен запрет на ввоз птицеводческой продукции из Израиля, Нижегородской области РФ, аргентинской провинции Энтре-Риос и провинций Напо, Пастаса, Морона-Сантьяго, Каньяр Эквадора, где зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий или проезжающих транзитом через эти страны.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi ərazilərdən Azərbaycana diri quş və quş ətinin idxalına məhdudiyyət qoyulub

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