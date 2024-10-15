Азербайджан ввел запрет на ввоз скота из ряда регионов Франции и Алжира

Азербайджан вводит ограничения на ввоз всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота из ряда регионов Франции и Алжира.

Азербайджан вводит ограничения на ввоз всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота из ряда регионов Франции и Алжира.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Решение принято в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по ряду опасных заболеваний животных в этих странах.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), во французском регионе Овернь-Рона-Альпы зарегистрированы случаи блутанга, в алжирской провинции Тизи-Узу - сибирской язвы, а в провинциях Гардая, Блида, Батна, Тизи-Узу, Джиджель, Бумердес, Буира, Беджая, Медеа и Мила - нодулярного дерматита.

Для защиты территории Азербайджана от заноса этих болезней, с учетом принципа зонирования, вводятся следующие ограничения:

Запрет на импорт из хозяйств в радиусе 150 км от очага блутанга в Овернь-Рона-Альпы всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов и их генетического материала.

Запрет на ввоз и транзит парнокопытных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и др.), а также сырья и продукции от них из хозяйств в радиусе 10 км от очага сибирской язвы в Тизи-Узу.

Запрет на импорт живого крупного рогатого скота и их генматериала из хозяйств в радиусе 50 км от очагов нодулярного дерматита в Гардае, Блиде, Батне, Тизи-Узу, Джиджеле, Бумердесе, Буире, Беджае, Медее и Миле.

Ограничения введены в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных WOAH. АПБА также обратилось в Государственный таможенный комитет для усиления контроля над транспортными средствами, прибывающими из указанных регионов или следующими транзитом через Азербайджан.