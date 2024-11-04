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Азербайджан ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции из ряда стран ЕС

Азербайджан ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции из ряда стран ЕС 10:37 Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило об ограничениях на ввоз животноводческой продукции из некоторых территорий Франции, Италии, Румынии и Австрии.
Здоровье
4 ноября 2024 г. 11:07
Азербайджан ввел ограничения на ввоз животноводческой продукции из ряда стран ЕС

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о введении ограничений на ввоз животноводческой продукции из ряда регионов Франции, Лихтенштейна, Италии, Румынии и Австрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), в регионе Новая Аквитания во Франции, в городах Шан, Маурен, Бальцерс княжества Лихтенштейн зарегистрирован блутанг, а в Австрии - в федеральной земле Нижняя Австрия, в регионе Фриули-Венеция-Джулия Италии и в кантоне Тулча Румынии - высокопатогенный птичий грипп.

Для защиты территории республики от указанных инфекционных заболеваний, с учетом принципа зонирования, временно ограничен импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота в радиусе 150 км от очагов заболевания перечисленных регионов.

Также ограничен ввоз живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовых мясных продуктов из птицы (за исключением товаров, подвергшихся термической обработке), кормов для птиц (кроме растительных, химических и микробиологических кормов) из предприятий в радиусе 10 км от очагов заболевания данных регионов.

Также для усиления контрольных мер направлено обращение в Государственный таможенный комитет о принятии соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или транзитом проходящих через указанные административные территории в Азербайджан, а также следующих транзитом через нашу в другие страны.

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Версия на английском языке Azerbaijan imposes restrictions on livestock imports from several EU countries
Версия на азербайджанском языке Avropanın dörd ölkəsinin bəzi ərazilərindən Azərbaycana heyvan məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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