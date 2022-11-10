Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из двух стран

Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из двух стран.

Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из двух стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в Ньюкасле провинции Эстергётланд (Швеция) и административно-территориальной единице Бач-Кишкун (Венгрия) зарегистрированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

В целях защиты от инфекционных заболеваний животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных, из указанных территорий в Азербайджан временно запрещен ввоз, а также транзитные перевозки живых птиц и инкубационных яиц, птицеводческой продукции (за исключением товаров, подвергшихся термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего гриппа), кормов для птиц и кормовых добавок (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птиц.

В Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из указанных регионов.