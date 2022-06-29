Азербайджан ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства из 70 стран

"В связи с птичьим гриппом введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции птицеводства из 70 стран".

"В связи с птичьим гриппом введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции птицеводства из 70 стран".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

Он напомнил, что, поскольку Азербайджан является членом Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в страну ежедневно поступает информация о вспышках заболеваний в различных странах: "В соответствии с этим принимаются решения, к какой стране будут применяться ограничения, а к какой - запреты. Например, в связи с птичьим гриппом в настоящее время введено ограничение на ввоз в Азербайджан продукции птицеводства из 70 стран. Продолжительность ограничений также регулируется ВОЗЖ и может составлять от 3 до 12 месяцев".