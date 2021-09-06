Азербайджан ввел ограничения на импорт скота и мяса из ряда стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать соответствующие меры с целью недопущения на территорию республики инфицированных животных, ввозимых из других стран.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать соответствующие меры с целью недопущения на территорию республики инфицированных животных, ввозимых из других стран.

Как сообщили Report в АПБА, работа ведется на основе информации Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) относительно эпизоотической ситуации в мире.

Согласно поступившей из OIE информации, инфекционные заболевания среди животных выявлены в Израиле, Ярославской области, Ханты-Мансийском АО Российской Федерации, Кот-д'Ивуаре, Бенине, Испании.

В связи с этим введено временное ограничение на импорт живого мелкого рогатого скота, мясной продукции, молока и молочной продукции, трофеев, кожи, шерсти, генетического материала из Северного и Центрального округов Израиля, всех видов живого сельскохозяйственного крупного рогатого скота и относящихся к ним материалов, генетического материала, кормов с содержанием белков животного происхождения и костяной муки из Испании, живого мелкого рогатого скота, относящихся к ним материалов и сырья, генетического материала из Ярославской области России, всех видов живой птицы, птичьего мяса и яиц для разведения из района Комоэ Республики Кот-д'Ивуар, департамента Веме Республики Бенин и Ханты-Мансийского Автономного округа России.

В Государственный таможенный комитет Азербайджана направлено обращение для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из указанных стран или проезжающими транзитом.