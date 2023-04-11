Азербайджан ввел ограничения на импорт птицы из некоторых регионов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства по продбезопасности (AQTA).
Отмечено, что, согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа были зарегистрированы в регионах Тоскана Италии, Луга Сенегала, Мауле, Вальпараисо, Био-Био Чили, Кордова, Санта-Фе Аргентины и в провинции Велико-Тырново Болгарии.
В связи с этим в целях безопасности введено временное ограничение на импорт из этих регионов живой птицы и яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из мяса птицы, кормов для птицы, а также оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птицы.
В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий.