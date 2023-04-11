Азербайджан ввел ограничения на импорт птицы из некоторых регионов

Азербайджан ввел ограничения на импорт птицы из некоторых регионов.

Азербайджан ввел ограничения на импорт птицы из некоторых регионов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства по продбезопасности (AQTA).

Отмечено, что, согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных, вспышки высокопатогенного птичьего гриппа были зарегистрированы в регионах Тоскана Италии, Луга Сенегала, Мауле, Вальпараисо, Био-Био Чили, Кордова, Санта-Фе Аргентины и в провинции Велико-Тырново Болгарии.

В связи с этим в целях безопасности введено временное ограничение на импорт из этих регионов живой птицы и яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из мяса птицы, кормов для птицы, а также оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птицы.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий.