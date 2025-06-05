Азербайджан ввел ограничения на импорт птицы и продукции птицеводства из региона Латвии

12:39

Азербайджан временно ограничил импорт живой птицы и продукции птицеводства из латвийского региона Видземе из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Как сообщает Report, об этом информирует Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Ограничения распространяются на предприятия, расположенные в радиусе 10 км от очага заболевания. Запрет введен на основании Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных (WOAH). Ранее WOAH подтвердила вспышку заболевания в Видземе.