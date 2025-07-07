Азербайджан временно ограничил импорт живого скота и верблюдов из Северной Македонии

Азербайджан временно ограничил импорт живого скота и верблюдов из Северной Македонии

В Северной Македонии, в регионе Полог, зафиксирована вспышка болезни блутанг.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

По информации ведомства, для защиты территории страны от этого инфекционного заболевания, с учетом принципа зонирования в регионе Полог, АПБА временно ограничило импорт всех видов живого крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, а также их генетического материала из хозяйств, находящихся в радиусе 150 км от места вспышки заболевания. Ограничения введены в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных (ранее Международное эпизоотическое бюро).

Одновременно в Государственный таможенный комитет направлено обращение для принятия соответствующих мер.