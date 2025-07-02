Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города"

Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города"

Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на панельной сессии в рамках Женского форума ОЭС.

"Необходимо инвестировать в активность женщин в сфере климата. Они должны быть представлены в управлении городами. Надеюсь, что Азербайджан присоединится к инициативе "Здоровые города". Особенно в Карабахе мы готовы поделиться нашим опытом в этом вопросе. Мы должны строить безопасные города", - сказала она.