О нас

Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города"

Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города" Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города"
Здоровье
2 июля 2025 г. 13:14
Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе Здоровые города

Азербайджан ведет переговоры с ВОЗ о присоединении к инициативе "Здоровые города".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на панельной сессии в рамках Женского форума ОЭС.

"Необходимо инвестировать в активность женщин в сфере климата. Они должны быть представлены в управлении городами. Надеюсь, что Азербайджан присоединится к инициативе "Здоровые города". Особенно в Карабахе мы готовы поделиться нашим опытом в этом вопросе. Мы должны строить безопасные города", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sağlam Şəhərlər Təşəbbüsünə qoşulmaq üçün ÜST ilə danışıqlar aparır

Самое важное

Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi