Азербайджан стал членом сети Национальных лабораторий ВОЗ

Центр аналитической экспертизы Минздрава продолжает тесное сотрудничество с ВОЗ во всех сферах

Центр аналитической экспертизы Минздрава продолжает тесное сотрудничество с ВОЗ во всех сферах.

Как передает Report, одной из основных целей руководства и специалистов Центра является информированность о современных тенденциях развития в медицинской сфере и применение новшеств в деятельности Центра.

Еще одним успехом Центра для страны является вступление в члены Сети национальных контрольных лабораторий (NCL) по биологическим препаратам ВОЗ (WHO-National Control Laboratory (NCL) Network for Biologicals).

Сеть национальных контрольных лабораторий по биологическим препаратам была создана в 2016 году на очередном заседании по инициативе ВОЗ в Голландии со стороны представителей 21 национальной лаборатории по контролю над прививками, переквалифицированных ВОЗ ответственными за тестирование вакцин.

Сотрудничество Центра с этой структурой ВОЗ откроет большие возможности для Лаборатории проверки качества.