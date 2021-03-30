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Азербайджан стал членом сети Национальных лабораторий ВОЗ

Азербайджан стал членом сети Национальных лабораторий ВОЗ Центр аналитической экспертизы Минздрава продолжает тесное сотрудничество с ВОЗ во всех сферах
Здоровье
30 марта 2021 г. 12:11
Азербайджан стал членом сети Национальных лабораторий ВОЗ

Центр аналитической экспертизы Минздрава продолжает тесное сотрудничество с ВОЗ во всех сферах.

Как передает Report, одной из основных целей руководства и специалистов Центра является информированность о современных тенденциях развития в медицинской сфере и применение новшеств в деятельности Центра.

Еще одним успехом Центра для страны является вступление в члены Сети национальных контрольных лабораторий (NCL) по биологическим препаратам ВОЗ (WHO-National Control Laboratory (NCL) Network for Biologicals).

Сеть национальных контрольных лабораторий по биологическим препаратам была создана в 2016 году на очередном заседании по инициативе ВОЗ в Голландии со стороны представителей 21 национальной лаборатории по контролю над прививками, переквалифицированных ВОЗ ответственными за тестирование вакцин.

Сотрудничество Центра с этой структурой ВОЗ откроет большие возможности для Лаборатории проверки качества.

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Версия на английском языке Azerbaijan becomes member of WHO National Laboratory Network
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ÜST-ün Milli Laboratoriyalar şəbəkəsinə üzv olub

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