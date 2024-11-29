Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из шести стран

Азербайджан снял ограничения на ввоз продукции из ряда территорий шести стран, ранее введенные из-за вспышки птичьего гриппа.

Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из ряда территорий шести стран, ранее введенные из-за вспышки птичьего гриппа.

Как сообщает Report, об этом заявило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), высокопатогенный птичий грипп был ликвидирован в следующих регионах Непал: провинции Восточная, Гандаки, Мадхеш; Канада: провинции Манитоба, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор; Шотландия: административные единицы Шетланд, Эйлин-Сиар, Перт и Кинросс, Ангус, Дамфрис-Галлоуэй, Восточный Эршир, Файф, Хайленд, На-х-Эланан-Шиар; Англия: регионы Восточная Англия, Юго-Восточная Англия, Западный Мидленд, Северо-Западная Англия, Северо-Восточная Англия; Италия: регион Тоскана; Уэльс: административные единицы Англси, Поуис; США: штаты Колорадо, Флорида, Миннесота.

В связи с этим Азербайджан отменил введенные ранее ограничения, направленные на защиту своей территории от инфекционного заболевания.

Для реализации решения Агентство направило обращение в Государственный таможенный комитет с указанием принять необходимые меры.