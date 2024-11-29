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Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из шести стран

Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из шести стран Азербайджан снял ограничения на ввоз продукции из ряда территорий шести стран, ранее введенные из-за вспышки птичьего гриппа.
Здоровье
29 ноября 2024 г. 13:33
Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из шести стран

Азербайджан снял ограничения на ввоз продовольственной продукции из ряда территорий шести стран, ранее введенные из-за вспышки птичьего гриппа.

Как сообщает Report, об этом заявило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), высокопатогенный птичий грипп был ликвидирован в следующих регионах Непал: провинции Восточная, Гандаки, Мадхеш; Канада: провинции Манитоба, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор; Шотландия: административные единицы Шетланд, Эйлин-Сиар, Перт и Кинросс, Ангус, Дамфрис-Галлоуэй, Восточный Эршир, Файф, Хайленд, На-х-Эланан-Шиар; Англия: регионы Восточная Англия, Юго-Восточная Англия, Западный Мидленд, Северо-Западная Англия, Северо-Восточная Англия; Италия: регион Тоскана; Уэльс: административные единицы Англси, Поуис; США: штаты Колорадо, Флорида, Миннесота.

В связи с этим Азербайджан отменил введенные ранее ограничения, направленные на защиту своей территории от инфекционного заболевания.

Для реализации решения Агентство направило обращение в Государственный таможенный комитет с указанием принять необходимые меры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan altı ölkənin bəzi ərazilərinə quş qripinə görə qoyduğu məhdudiyyəti ləğv edib

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