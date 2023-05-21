О нас

Азербайджан призвал офисы ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений

Азербайджан призвал офисы ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений Азербайджанская сторона призвала региональные отделения ВОЗ воздерживаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, и усилить контроль за этой деятельностью со стороны руководства организации.
Здоровье
21 мая 2023 г. 19:23
Азербайджан призвал офисы ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений

Азербайджанская сторона призвала региональные отделения ВОЗ воздерживаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, и усилить контроль за этой деятельностью со стороны руководства организации.

Как сообщает Report, об этом стало известно на двусторонней встрече министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге.

Следует отметить, что 21 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Швейцарии Женеве, состоялась церемония открытия 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Азербайджан представлен ​​в Ассамблее делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

На встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ: "Азербайджан тесно сотрудничает с этой престижной организацией в сфере здравоохранения с 1992 года. За прошедший период были реализованы успешные проекты на региональном и глобальном уровнях".

Глава ведомства также отметил работу, проделанную в стране в рамках борьбы с COVID-19, а также оказываемую помощь и инициативы, предпринятые Азербайджаном на международном уровне.

Далее министр Теймур Мусаев довел до сведения другой стороны свою озабоченность по поводу информации, распространившейся в последние дни в армянских СМИ о том, что на встрече, состоявшейся между официальными лицами Представительства ВОЗ в этой стране и министром здравоохранения Армении официальный представитель ВОЗ высказал ложные, предвзятые и противоречащие его мандату мнения о суверенных территориях Азербайджанской Республики.

Ханс Клюге сообщил, что связался с представительством организации в Армении по этому вопросу, и что на встрече, проведенной между представительством ВОЗ в Армении и министром здравоохранения этой страны, не было высказано никаких мнений относительно Азербайджана, и в целом ВОЗ осуждает нападения на медперсонал в мире. Ханс Клюге подчеркнул, что никакой информации об этом на официальном сайте ВОЗ не опубликовано.

В ходе встречи азербайджанская сторона призвала представительства ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, а руководство организации - усилить контроль за этой деятельностью. Ханс Клюге выразил уверенность, что ВОЗ и в дальнейшем будет осуществлять свою деятельность нейтрально и беспристрастно, без политизации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ÜST-ün regiondakı ofislərini sülhü əngəlləyən bəyanatlardan çəkinməyə çağırıb

Самое читаемое

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
15 мая 2023 г. 04:03
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента
16 мая 2023 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi