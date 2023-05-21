Азербайджан призвал офисы ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений

Азербайджанская сторона призвала региональные отделения ВОЗ воздерживаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, и усилить контроль за этой деятельностью со стороны руководства организации.

Азербайджанская сторона призвала региональные отделения ВОЗ воздерживаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, и усилить контроль за этой деятельностью со стороны руководства организации.

Как сообщает Report, об этом стало известно на двусторонней встрече министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге.

Следует отметить, что 21 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Швейцарии Женеве, состоялась церемония открытия 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Азербайджан представлен ​​в Ассамблее делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

На встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ: "Азербайджан тесно сотрудничает с этой престижной организацией в сфере здравоохранения с 1992 года. За прошедший период были реализованы успешные проекты на региональном и глобальном уровнях".

Глава ведомства также отметил работу, проделанную в стране в рамках борьбы с COVID-19, а также оказываемую помощь и инициативы, предпринятые Азербайджаном на международном уровне.

Далее министр Теймур Мусаев довел до сведения другой стороны свою озабоченность по поводу информации, распространившейся в последние дни в армянских СМИ о том, что на встрече, состоявшейся между официальными лицами Представительства ВОЗ в этой стране и министром здравоохранения Армении официальный представитель ВОЗ высказал ложные, предвзятые и противоречащие его мандату мнения о суверенных территориях Азербайджанской Республики.

Ханс Клюге сообщил, что связался с представительством организации в Армении по этому вопросу, и что на встрече, проведенной между представительством ВОЗ в Армении и министром здравоохранения этой страны, не было высказано никаких мнений относительно Азербайджана, и в целом ВОЗ осуждает нападения на медперсонал в мире. Ханс Клюге подчеркнул, что никакой информации об этом на официальном сайте ВОЗ не опубликовано.

В ходе встречи азербайджанская сторона призвала представительства ВОЗ в регионе воздержаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, а руководство организации - усилить контроль за этой деятельностью. Ханс Клюге выразил уверенность, что ВОЗ и в дальнейшем будет осуществлять свою деятельность нейтрально и беспристрастно, без политизации.