Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Эстонии

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут передаваться на территорию нашей республики из других стран.

Как сообщает Report, в связи с высокой заболеваемостью птичьим гриппом в административно-территориальной единице Ляэне-Вирумаа (Laane-Viru) Эстонской Республики согласно Кодексу здоровья наземных животных OIE, были введены временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства из указанной административно-территориальной единицы.

В то же время в целях усиления мер контроля в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Эстонской Республики или проходящих транзитом через эту страну.