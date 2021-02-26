О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Эстонии

Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Эстонии Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые
Здоровье
26 февраля 2021 г. 18:58
Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Эстонии

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации Всемирной организации здоровья животных (OIE) в целях защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут передаваться на территорию нашей республики из других стран.

Как сообщает Report, в связи с высокой заболеваемостью птичьим гриппом в административно-территориальной единице Ляэне-Вирумаа (Laane-Viru) Эстонской Республики согласно Кодексу здоровья наземных животных OIE, были введены временные ограничения на импорт всех видов живой птицы и продуктов птицеводства из указанной административно-территориальной единицы.

В то же время в целях усиления мер контроля в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Эстонской Республики или проходящих транзитом через эту страну.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Estoniyadan Azərbaycana quşçuluq məhsulları gətirilməsi dayandırıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi