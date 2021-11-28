Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией

"На сегодняшний день в стране людям и субъектам бизнеса, пострадавшим от COVID, представлен пакет социально-экономической поддержки в объеме около 3 миллиардов долларов США. В 2022 году на эти цели из государственного бюджета будет выделен пакет финансово

"На сегодняшний день в стране людям и субъектам бизнеса, пострадавшим от COVID, представлен пакет социально-экономической поддержки в объеме около 3 миллиардов долларов США. В 2022 году на эти цели из государственного бюджета будет выделен пакет финансовой поддержки в объеме 1,6 миллиарда долларов США".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Глава государства отметил: "Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в области борьбы с пандемией. Мы постоянно подчеркиваем, что категорически выступаем против "вакцинного национализма".

В нынешнем году по инициативе Азербайджана, как председателя Движения неприсоединения, в Совете ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН были приняты резолюции об обеспечении равных возможностей использования вакцин для всех стран.

Кроме того, в целях поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения".