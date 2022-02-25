Азербайджан пожертвовал около миллиона доз вакцины 14 странам Движения неприсоединения

"В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа

"В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа будет продолжена. В настоящее время мы находимся в процессе пожертвования 14 странам-участницам Движения неприсоединения примерно одного миллиона доз вакцин".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"С целью проведения обмена опытом на постковидный период и формирования позиции Движения мы сейчас работаем над организацией очередного заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения.

Мы также являемся сторонниками учреждения Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая сможет подготовить конкретные рекомендации, связанные с глобальными мероприятиями. Надеемся, что вы и впредь будете поддерживать наши инициативы", - сказал Ильхам Алиев.