О нас
Аудио новости

Азербайджан пожертвовал около миллиона доз вакцины 14 странам Движения неприсоединения

Азербайджан пожертвовал около миллиона доз вакцины 14 странам Движения неприсоединения "В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа
Здоровье
25 февраля 2022 г. 21:44
Азербайджан пожертвовал около миллиона доз вакцины 14 странам Движения неприсоединения

"В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа будет продолжена. В настоящее время мы находимся в процессе пожертвования 14 странам-участницам Движения неприсоединения примерно одного миллиона доз вакцин".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"С целью проведения обмена опытом на постковидный период и формирования позиции Движения мы сейчас работаем над организацией очередного заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения.

Мы также являемся сторонниками учреждения Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая сможет подготовить конкретные рекомендации, связанные с глобальными мероприятиями. Надеемся, что вы и впредь будете поддерживать наши инициативы", - сказал Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv olan 14 ölkəyə təqribən bir milyon doza peyvənd ianə edib

Самое важное

Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
Объявлена дата приемных экзаменов в вузы
25 февраля 2022 г. 14:37
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi