О нас

Азербайджан потратил 8 млн манатов на приобретение новых автомобилей скорой помощи

Азербайджан потратил 8 млн манатов на приобретение новых автомобилей скорой помощи Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию приобрело 65 автомобилей скорой медицинской помощи общей стоимостью 8 млн манатов.
Здоровье
9 декабря 2022 г. 15:32
Азербайджан потратил 8 млн манатов на приобретение новых автомобилей скорой помощи

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию приобрело 65 автомобилей скорой медицинской помощи общей стоимостью 8 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью агентства Айнура Ахмедова.

По ее словам, автомобили скорой помощи были приобретены с целью повышения качества медицинских услуг, обеспечения их доступности и оперативности, укрепления материально-технической базы в этой области: "Новые автомобили оснащены современным медицинским оборудованием (дефибриллятор, портативный аппарат искусственной вентиляции, ингалятор, электрокардиограф и т.д.), необходимым для оказания пациентам неотложной медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий. Комплектация автомобилей позволяет перевозить пациентов в любом состоянии. Скорая помощь обеспечена необходимыми лекарствами и медоборудованием, что позволяет начать лечение в дороге, пока пациента доставляют в медицинское учреждение".

Представитель агентства подчеркнула, что с 2020 года по сегодняшний день приобретено в общей сложности 249 автомобилей скорой медицинской помощи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yeni təcili tibbi yardım avtomobillərinin alınmasına 8 milyon manat xərcləyib

Самое важное

Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi