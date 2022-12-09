Азербайджан потратил 8 млн манатов на приобретение новых автомобилей скорой помощи

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию приобрело 65 автомобилей скорой медицинской помощи общей стоимостью 8 млн манатов.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию приобрело 65 автомобилей скорой медицинской помощи общей стоимостью 8 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью агентства Айнура Ахмедова.

По ее словам, автомобили скорой помощи были приобретены с целью повышения качества медицинских услуг, обеспечения их доступности и оперативности, укрепления материально-технической базы в этой области: "Новые автомобили оснащены современным медицинским оборудованием (дефибриллятор, портативный аппарат искусственной вентиляции, ингалятор, электрокардиограф и т.д.), необходимым для оказания пациентам неотложной медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий. Комплектация автомобилей позволяет перевозить пациентов в любом состоянии. Скорая помощь обеспечена необходимыми лекарствами и медоборудованием, что позволяет начать лечение в дороге, пока пациента доставляют в медицинское учреждение".

Представитель агентства подчеркнула, что с 2020 года по сегодняшний день приобретено в общей сложности 249 автомобилей скорой медицинской помощи.