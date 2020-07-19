Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК

Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК

Заведующий отделением неотложной и скорой медицинской помощи Лачинской центральной районной больницы Орхан Джабраил на своей странице в Facebook опубликовал список врачей, скончавшихся от коронавируса

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Заведующий отделением неотложной и скорой медицинской помощи Лачинской центральной районной больницы Орхан Джабраил на своей странице в Facebook опубликовал список врачей, скончавшихся от коронавируса.

Как передает Report, О.Джабраил пожелал упокоения душам усопших.

1. Ахмед Ширинзаде - Врач Сумгайытского психоневрологического диспансера;

2. Кямаля Дахгани - - город Гянджа, детский невролог;

3. Камиль Алиев – Астаринская Центральная районная больница, хирург;

4. Мехман Гусейнов - Гянджа, ортопед-травматолог:

5. Джейхун Гаджиев - Баку, анестезиолог-реаниматолог;

6. Фаиг Юсифов - главный специалист Республиканского ангиологического центра, сосудистый хирург;

7. Фарман Сулейманов - врач Сумгаитской городской больницы;

8. Фаиг Агаев - Научно-исследовательский институт болезней легких;

9. Фикрет Намазов - онколог отделения онкологии АМУ;

10. Рена Мамишова - врач отделения интенсивной терапии Мингячевирской городской больницы;

11. Закир Халилов – Врач Станции скорой медицинской помощи Баку;

12. Гашам Гусейнов - Врач Станции скорой медицинской помощи Баку;

13. Сурхай Гулиев - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;

14. Сурет Аббасов - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;

15. Джамшид Аббасов - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;

16. Ибадят Алиев - Врач Станции скорой медицинской помощи Джалилабада;

17. Рухийя Керимова - Баку, кардиолог;

18. Тарлан Гусейнли - Мингячевир, стоматолог;

19. Гульнара Халилова - Мардакянская объединенная больница № 26, педиатр;

20. Керем Ягубов - Клинический медицинский центр Врач-реаниматолог;

21. Улдуз Ахмедова - главный врач больницы села Хаввари Евлахского района;

22. Фахраддин Мамедов - радиолог Сумгаитской детской поликлиники № 5;

23. Садагат Гасанова - Педиатр детской инфекционной больницы № 1 им. Н. Нариманова города Баку;

24. Алипана Гараева - Мингячевирская городская больница, ортопед-травматолог;

Еще один врач, умерший от коронавируса - Тахир Бабабейли (Стамбул, район Басакшехир Каябаши).

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