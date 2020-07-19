О нас
Report Georgia

Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК 

Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК  Заведующий отделением неотложной и скорой медицинской помощи Лачинской центральной районной больницы Орхан Джабраил на своей странице в Facebook опубликовал список врачей, скончавшихся от коронавируса
Здравоохранение
19 июля 2020 г. 11:54
Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК 

Заведующий отделением неотложной и скорой медицинской помощи Лачинской центральной районной больницы Орхан Джабраил на своей странице в Facebook опубликовал список врачей, скончавшихся от коронавируса. 


Как передает Report, О.Джабраил пожелал упокоения душам усопших.


1. Ахмед Ширинзаде - Врач Сумгайытского психоневрологического диспансера;
2. Кямаля Дахгани - - город Гянджа, детский невролог;
3. Камиль Алиев – Астаринская Центральная районная больница, хирург;
4. Мехман Гусейнов - Гянджа, ортопед-травматолог:
5. Джейхун Гаджиев - Баку, анестезиолог-реаниматолог;
6. Фаиг Юсифов - главный специалист Республиканского ангиологического центра, сосудистый хирург;
7. Фарман Сулейманов - врач Сумгаитской городской больницы;
8. Фаиг Агаев - Научно-исследовательский институт болезней легких;
9. Фикрет Намазов - онколог отделения онкологии АМУ;
10. Рена Мамишова - врач отделения интенсивной терапии Мингячевирской городской больницы;
11. Закир Халилов – Врач Станции скорой медицинской помощи Баку;
12. Гашам Гусейнов - Врач Станции скорой медицинской помощи Баку;
13. Сурхай Гулиев - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;
14. Сурет Аббасов - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;
15. Джамшид Аббасов - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;
16. Ибадят Алиев - Врач Станции скорой медицинской помощи Джалилабада;
17. Рухийя Керимова - Баку, кардиолог;
18. Тарлан Гусейнли - Мингячевир, стоматолог;
19. Гульнара Халилова - Мардакянская объединенная больница № 26, педиатр;
20. Керем Ягубов - Клинический медицинский центр Врач-реаниматолог;
21. Улдуз Ахмедова - главный врач больницы села Хаввари Евлахского района;
22. Фахраддин Мамедов - радиолог Сумгаитской детской поликлиники № 5;
23. Садагат Гасанова - Педиатр детской инфекционной больницы № 1 им. Н. Нариманова города Баку;
24. Алипана Гараева - Мингячевирская городская больница, ортопед-травматолог;


Еще один врач, умерший от коронавируса - Тахир Бабабейли (Стамбул, район Басакшехир Каябаши).
 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 24 həkim koronavirusdan ölüb – SİYAHI

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Великобритании выделили шесть форм COVID-19
В Великобритании выделили шесть форм COVID-19
19 июля 2020 г. 08:48
Может ли коронавирус распространиться после укуса комаров?
Может ли коронавирус распространиться после укуса комаров?
19 июля 2020 г. 04:18
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 превысило 27 тыс.
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 превысило 27 тыс.
18 июля 2020 г. 18:31
В Азербайджане выявлено 497 новых случаев заражения коронавирусом, 8 скончались
В Азербайджане выявлено 497 новых случаев заражения коронавирусом, 8 скончались
18 июля 2020 г. 18:24
Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте
Группа медицинских работников из России будет работать в Сумгайыте
18 июля 2020 г. 17:18
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 75 объектах
18 июля 2020 г. 16:35
В Азербайджане еще один врач стал жертвой коронавируса
ФотоВ Азербайджане еще один врач стал жертвой коронавируса
18 июля 2020 г. 02:43
Названо число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - СТАТИСТИКА
ФотоНазвано число подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов - СТАТИСТИКА
17 июля 2020 г. 21:36
Ужесточенный карантин сохранится в ряде городов и районов Азербайджана
Ужесточенный карантин сохранится в ряде городов и районов Азербайджана
17 июля 2020 г. 20:28
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 достигло 26 636
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 достигло 26 636
17 июля 2020 г. 18:19

Последние новости

12:08
ФотоСкончался профессор БГУ Наука и образование
11:58
В Армении число больных коронавирусом превысило 34,8 тыс. В регионе
11:54
Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК  Здравоохранение
11:07
В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами В регионе
11:01
Внешний долг Армении превысил все нормы финансовой безопасности Финансы
10:32
Движение неприсоединения приняло коммюнике о провокациях Армении Нагорно-карабахский конфликт
10:18
ФотоУченые предрекли появление нового океана Это интересно
10:14
Армянские войска нарушили режим прекращения огня 70 раз  Нагорно-карабахский конфликт
09:54
Колумбийский новичок "Карабаха" приехал в Баку Футбол
09:20
В Баку молодой человек вскрыл себе вены Происшествия
09:17
На мексиканском радио рассказали о провокации армян  Диаспора
08:54
План восстановления Европы находится под огнем критики Финансы
08:48
В Великобритании выделили шесть форм COVID-19 Здравоохранение
08:41
Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии Другие страны
07:52
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Cерии А Футбол
Вся новостная лента