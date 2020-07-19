Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК 

Заведующий отделением неотложной и скорой медицинской помощи Лачинской центральной районной больницы Орхан Джабраил на своей странице в Facebook опубликовал список врачей, скончавшихся от коронавируса.
Как передает Report, О.Джабраил пожелал упокоения душам усопших.
1. Ахмед Ширинзаде - Врач Сумгайытского психоневрологического диспансера;
2. Кямаля Дахгани - - город Гянджа, детский невролог;
3. Камиль Алиев – Астаринская Центральная районная больница, хирург;
4. Мехман Гусейнов - Гянджа, ортопед-травматолог:
5. Джейхун Гаджиев - Баку, анестезиолог-реаниматолог;
6. Фаиг Юсифов - главный специалист Республиканского ангиологического центра, сосудистый хирург;
7. Фарман Сулейманов - врач Сумгаитской городской больницы;
8. Фаиг Агаев - Научно-исследовательский институт болезней легких;
9. Фикрет Намазов - онколог отделения онкологии АМУ;
10. Рена Мамишова - врач отделения интенсивной терапии Мингячевирской городской больницы;
11. Закир Халилов – Врач Станции скорой медицинской помощи Баку;
12. Гашам Гусейнов - Врач Станции скорой медицинской помощи Баку;
13. Сурхай Гулиев - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;
14. Сурет Аббасов - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;
15. Джамшид Аббасов - Врач Станции скорой медицинской помощи Гянджи;
16. Ибадят Алиев - Врач Станции скорой медицинской помощи Джалилабада;
17. Рухийя Керимова - Баку, кардиолог;
18. Тарлан Гусейнли - Мингячевир, стоматолог;
19. Гульнара Халилова - Мардакянская объединенная больница № 26, педиатр;
20. Керем Ягубов - Клинический медицинский центр Врач-реаниматолог;
21. Улдуз Ахмедова - главный врач больницы села Хаввари Евлахского района;
22. Фахраддин Мамедов - радиолог Сумгаитской детской поликлиники № 5;
23. Садагат Гасанова - Педиатр детской инфекционной больницы № 1 им. Н. Нариманова города Баку;
24. Алипана Гараева - Мингячевирская городская больница, ортопед-травматолог;
Еще один врач, умерший от коронавируса - Тахир Бабабейли (Стамбул, район Басакшехир Каябаши).