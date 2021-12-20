Азербайджан отправил в Россию медицинский кислород

Первая партия медицинского кислорода из Азербайджана прибыла на в российский Ставрополье.

Первая партия медицинского кислорода из Азербайджана прибыла в российский Ставрополье.

Как передает Report, об этом в Instagram сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров.

По его словам, договоренность с партнерами из Азербайджана о поставках медицинского кислорода - выполняется.

Накануне в край поступила первая партия.

В Невинномысске кислород разгрузили, уже идет распределение между медучреждениями.

Среди первых получателей 2-я и 4-я больницы Ставрополя, а также Изобильного, Минеральных Вод, Светлограда.

"Впереди длинные новогодние праздники, поэтому важно иметь резерв кислорода, исключить возможности любых перебоев. Эта работа - на особом контроле", - отметил В.Владимиров.

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