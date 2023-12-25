Азербайджан отправил в Россию 18 тонн яиц

Азербайджан отправил в Россию очередную партию продовольственных яиц общим весом 18 тонн (306 тыс. штук).

Азербайджан отправил в Россию очередную партию продовольственных яиц общим весом 18 тонн (306 тыс. штук).

Об этом сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Поставки были осуществлены через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" на азербайджано-российской границе.

Договоренность о поставках пищевых яиц на российские рынки была достигнута в прошлом месяце по итогам встречи председателя АПБА Гошгара Тахмезли с прибывшим в Азербайджан главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.