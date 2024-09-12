Азербайджан огранил импорт птицы и кормов из ряда стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт птицы, кормов и другой продукции из ряда стран из-за вспышек блютанга и птичьего гриппа.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт мяса крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, птицы, кормов и другой продукции из ряда стран из-за вспышек блютанга и птичьего гриппа.

Как сообщили Report в АПБА, по информации Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), в регионе Йоркшир и Хамбер в Великобритании, в Карловарском крае Чехии, в кантонах Базель-Ланд, Базель-Штадт и Тургау в Швейцарии зарегистрировано инфекционное заболевание блутанг, а в районе Чхукха Королевства Бутан и штате Дельта в Нигерии - высокопатогенный птичий грипп.

Для защиты территории республики от этих заразных заболеваний АПБА ввело временные ограничения на импорт продукции из хозяйств в радиусе 150 км от очага заболевания в Йоркшире, Хамбере, Карловарском крае, кантонах Базель, и в радиусе 10 км от очага болезни в районе Чхукха и штате Дельта.

Для усиления контрольных мероприятий Государственному таможенному комитету Азербайджана также направлено обращение о принятии мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанных административно-территориальных единиц или въезжающих в республику транзитом, а также следующих транзитом через территорию республики в другие страны.