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Азербайджан огранил импорт птицы и кормов из ряда стран

Азербайджан огранил импорт птицы и кормов из ряда стран Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт птицы, кормов и другой продукции из ряда стран из-за вспышек блютанга и птичьего гриппа.
Здоровье
12 сентября 2024 г. 19:08
Азербайджан огранил импорт птицы и кормов из ряда стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт мяса крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, птицы, кормов и другой продукции из ряда стран из-за вспышек блютанга и птичьего гриппа.

Как сообщили Report в АПБА, по информации Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), в регионе Йоркшир и Хамбер в Великобритании, в Карловарском крае Чехии, в кантонах Базель-Ланд, Базель-Штадт и Тургау в Швейцарии зарегистрировано инфекционное заболевание блутанг, а в районе Чхукха Королевства Бутан и штате Дельта в Нигерии - высокопатогенный птичий грипп.

Для защиты территории республики от этих заразных заболеваний АПБА ввело временные ограничения на импорт продукции из хозяйств в радиусе 150 км от очага заболевания в Йоркшире, Хамбере, Карловарском крае, кантонах Базель, и в радиусе 10 км от очага болезни в районе Чхукха и штате Дельта.

Для усиления контрольных мероприятий Государственному таможенному комитету Азербайджана также направлено обращение о принятии мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанных административно-территориальных единиц или въезжающих в республику транзитом, а также следующих транзитом через территорию республики в другие страны.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana quş əti, quş yemi və avadanlıqların idxalına məhdudiyyət qoyulub

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